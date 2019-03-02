Хацкевич: Ситуація з Солем дуже важка, на жаль

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич прокоментував перемогу над Десною у 20 турі УПЛ та травму Соля.

"Важка гра. Тримали її під контролем, біля наших воріт виникала небезпека після стандартів. Пропустили гол, пішла навала на наші ворота, але, на щастя, впоралися з нею.

Яка ситуація з Солем? Дуже важка, на жаль.

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Мало дальніх ударів? Напевно, ви дивилися інший футбол. Футболісти самі вирішують, коли бити. Навіть сьогодні, за тієї гри, яку сповідувала Десна, бити з 35-40 метрів не було сенсу. Можливо, Шапаренко мав вирішувати момент, коли увійшов до штрафного майданчика, але він вирішив зіграти ефектно – але вийшло неефективно.

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Цей матч для нас був важким. Десна вирішує свої завдання, бореться за потрапляння до шістки. Головний тренер вирішив зіграти сьогодні з трьома центральними захисниками, від оборони – це його рішення. У нас не було багато інформації про те, як грає Десна, адже команда готувалася на зборах, після чого провела одну гру з Арсеналом. Із нами вони грали зовсім по-іншому", – цитує Хацкевича офіційний сайт Динамо.