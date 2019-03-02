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Хацкевич: Ситуация с Солем очень тяжелая, к сожалению

17:26 263 Читати українською
Хацкевич: Ситуация с Солем очень тяжелая, к сожалению
Александр Хацкевич / Динамо

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич прокомментировал победу над Десной в 20 туре УПЛ и травму Соля.

"Тяжелая игра. Держали ее под контролем, у наших ворот возникала опасность после стандартов. Пропустили гол, пошла навала на наши ворота, но, к счастью, справились с ней.

Какова ситуация с Солем? Очень тяжелая, к сожалению.

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Мало дальних ударов? Наверное, вы смотрели другой футбол. Футболисты сами решают, когда бить. Даже сегодня, по той игре, которую исповедовала Десна, бить с 35-40 метров не было смысла. Возможно, Шапаренко должен был решать момент, когда вошел в штрафную, но он решил сыграть эффектно – но получилось неэффективно.

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Этот матч для нас был тяжелым. Десна решает свои задачи, борется за попадание в шестерку. Главный тренер решил сыграть сегодня с тремя центральными защитниками, от обороны – это его решение. У нас не было много информации о том, как играет Десна, ведь команда готовилась на сборах, после чего провела одну игру с Арсеналом. С нами они играли совсем по-другому", – цитирует Хацкевича официальный сайт Динамо.

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