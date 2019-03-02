Динамо здолало Десну та втратило Франа Соля через травму

Динамо перемогло Десну на виїзді у поєдинку 20 туру УПЛ. Звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

УПЛ, 20 тур

Десна – Динамо – 1:2

Голи: Картушов, 83 – Кендзьора, 25, Буяльський, 68

Матч та онлайн-трансляція Десна – Динамо на "Футбол 24" розпочався о 14:00. Кияни перед стартом поєдинку посідали 2 місце, набравши 41 очко (у Шахтаря на 7 більше). Десна претендує на потрапляння у першу шістку – 27 очок та поточна 5 позиція. До слова, матч першого кола між цими командами завершився перемогою Динамо з рахунком 4:0.

Олександр Хацкевич зіткнувся з певними кадровими проблемами – Беньямін Вербіч пропускав матч через дискваліфікацію. Замість словенця вийшов Віталій Буяльський, хоча в основі очікували когось з дуету Цітаішвілі – Сідклей. Обоє залишились в запасі, як і Тамаш Кадар, який залікував пошкодження.

Гра проходила у не найкращих умовах – протягом зустрічі дув сильний вітер, а також залишав бажати кращого стан газону, який суттєво заважав обом командам продемонструвати найкращу гру. На чернігівській арені не працював підігрів поля.

ХРОНОЛОГІЯ МАТЧУ 4' Перший напівмомент у матчі. Буяльський пробивав головою після подачі кутового – захисник вибили м'яч. 5' Литовка без проблем забрав м'яч після несильного удару Циганкова метрів з 20-ти. 8' Парванія вибив м'яч на кутовий після прострілу Миколенка. Ризиковано – м'яч цілком міг опинитись у воротах! Розіграш стандарту завершився неточним ударом Сидорчука. 15' Розіграш потенційно небезпечного штрафного завершився скидкою у воротарський майданчик – Литовка вчасно вийшов та відвів загрозу. Через хвилину той же Литовка парирував удар Циганкова. Починають додавати кияни. 16' Бурда неточно пробив після розіграшу кутового. Тиснуть гості, але поки що без особливої гостроти. 21' Шепелєв впав у штрафному майданчику Десни – Козик не реагує та дозволяє продовжити гру. 25' Гості відкривають рахунок! Розіграш кутового завершився точним ударом Кендзьори. Поляк був першим на м'ячі після відскоку від Парцванії та ударом з лівої відправив його у кут воріт! Другий гол Кендзьори в поточному чемпіонаті та другий – у ворота Десни. 34' Дещо заспокоїлась гра після забитого гола. Соль пробив у ближній кут після передачі Шапаренка – повз ворота! 39' Щастить Динамо. Забиває Десна після подачі зі штрафного, проте арбітр скасував взяття воріт, зафіксувавши справедливий офсайд у Імерекова. Відзначимо помилку Дениса Бойка на виході. 45' Прикрий момент. Фран Соль невдало впав та пошкодив ключицю. Іспанець залишив поле, замість нього вийшов Назарій Русин. Може бути серйозна втрата перед Челсі... 47' Буяльський пробив у дотик – несильно та без проблем для Литовки. 48' Динамівці провели класну швидку атаку, яка завершилась ударом Русина з лінії штрафного – Литовка!!! 54' Знову Литовка рятує Десну! Голкіпер класно парирував удар Циганкова зі штрафного! 55' Голкіпер Десни парирує удар Сидорчука. Вже 4 сейви в активі Литовки лише за стартові 10 хвилин другого тайму. 58' Десна могла організувати перспективну контратаку, але Мостовий не зумів виконати пас на Безбородька. 64' Шепелєв пробив з льоту з меж штрафного – вище! 68' Картушов проштовхував м'яч повз Бойка, проте голкіпер киян забрав м'яч. У зустрічній атаці Кендзьора віддав на Буяльського, який ударом у дотик влучив у нижній кут. 0:2! 71' Стійка рятує Десну після удару Циганкова зі штрафного! Голкіпер навіть не встиг виставити руку. 79' Сергійчук виходив віч-на-віч з Бойком. Голкіпер киян ціною травми врятував команду, але отримав сильний удар по голові. Форвард Десни отримав жовту. 83' Десна скорочує розрив у рахунку. Картушов випередив захисника та дещо незграбним ударом пробив Бойка. 90' З'явився на полі Денис Гармаш замість ВІталія Буяльського. Дещо раніше на поле вийшов і Тамаш Кадар.

Динамо на останніх хвилинах змусило серйозно понервувати своїх фанів, але все ж здобуло 3 очки, які далися дорогою ціною – травмою Франа Соля та пошкодженням Дениса Бойка, який не без проблем все ж дограв поєдинок. Будемо сподіватись, що обоє все ж відновляться до матчу Ліги Європи проти Челсі, який пройде вже 7 березня.

Кияни набрали 44 очки та підібрались до Шахтаря на відстань 4 пунктів, але попереду в "гірників" матч у Одесі. Десна із 27 очками залишилась на 5 позиції.