Динамо здолало Десну та втратило Франа Соля через травму

Динамо перемогло Десну на виїзді у поєдинку 20 туру УПЛ. Звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".
УПЛ, 20 тур
Десна – Динамо – 1:2
Голи: Картушов, 83 – Кендзьора, 25, Буяльський, 68
Матч та онлайн-трансляція Десна – Динамо на "Футбол 24" розпочався о 14:00. Кияни перед стартом поєдинку посідали 2 місце, набравши 41 очко (у Шахтаря на 7 більше). Десна претендує на потрапляння у першу шістку – 27 очок та поточна 5 позиція. До слова, матч першого кола між цими командами завершився перемогою Динамо з рахунком 4:0.
Олександр Хацкевич зіткнувся з певними кадровими проблемами – Беньямін Вербіч пропускав матч через дискваліфікацію. Замість словенця вийшов Віталій Буяльський, хоча в основі очікували когось з дуету Цітаішвілі – Сідклей. Обоє залишились в запасі, як і Тамаш Кадар, який залікував пошкодження.
Гра проходила у не найкращих умовах – протягом зустрічі дув сильний вітер, а також залишав бажати кращого стан газону, який суттєво заважав обом командам продемонструвати найкращу гру. На чернігівській арені не працював підігрів поля.
ХРОНОЛОГІЯ МАТЧУ
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|4'
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|Перший напівмомент у матчі. Буяльський пробивав головою після подачі кутового – захисник вибили м'яч.
|5'
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|Литовка без проблем забрав м'яч після несильного удару Циганкова метрів з 20-ти.
|8'
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|Парванія вибив м'яч на кутовий після прострілу Миколенка. Ризиковано – м'яч цілком міг опинитись у воротах! Розіграш стандарту завершився неточним ударом Сидорчука.
|15'
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|Розіграш потенційно небезпечного штрафного завершився скидкою у воротарський майданчик – Литовка вчасно вийшов та відвів загрозу. Через хвилину той же Литовка парирував удар Циганкова. Починають додавати кияни.
|16'
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|Бурда неточно пробив після розіграшу кутового. Тиснуть гості, але поки що без особливої гостроти.
|21'
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|Шепелєв впав у штрафному майданчику Десни – Козик не реагує та дозволяє продовжити гру.
|25'
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|Гості відкривають рахунок! Розіграш кутового завершився точним ударом Кендзьори. Поляк був першим на м'ячі після відскоку від Парцванії та ударом з лівої відправив його у кут воріт! Другий гол Кендзьори в поточному чемпіонаті та другий – у ворота Десни.
|34'
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|Дещо заспокоїлась гра після забитого гола. Соль пробив у ближній кут після передачі Шапаренка – повз ворота!
|39'
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|Щастить Динамо. Забиває Десна після подачі зі штрафного, проте арбітр скасував взяття воріт, зафіксувавши справедливий офсайд у Імерекова. Відзначимо помилку Дениса Бойка на виході.
|45'
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|Прикрий момент. Фран Соль невдало впав та пошкодив ключицю. Іспанець залишив поле, замість нього вийшов Назарій Русин. Може бути серйозна втрата перед Челсі...
|47'
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|Буяльський пробив у дотик – несильно та без проблем для Литовки.
|48'
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|Динамівці провели класну швидку атаку, яка завершилась ударом Русина з лінії штрафного – Литовка!!!
|54'
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|Знову Литовка рятує Десну! Голкіпер класно парирував удар Циганкова зі штрафного!
|55'
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|Голкіпер Десни парирує удар Сидорчука. Вже 4 сейви в активі Литовки лише за стартові 10 хвилин другого тайму.
|58'
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|Десна могла організувати перспективну контратаку, але Мостовий не зумів виконати пас на Безбородька.
|64'
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|Шепелєв пробив з льоту з меж штрафного – вище!
|68'
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|Картушов проштовхував м'яч повз Бойка, проте голкіпер киян забрав м'яч. У зустрічній атаці Кендзьора віддав на Буяльського, який ударом у дотик влучив у нижній кут. 0:2!
|71'
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|Стійка рятує Десну після удару Циганкова зі штрафного! Голкіпер навіть не встиг виставити руку.
|79'
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|Сергійчук виходив віч-на-віч з Бойком. Голкіпер киян ціною травми врятував команду, але отримав сильний удар по голові. Форвард Десни отримав жовту.
|83'
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|Десна скорочує розрив у рахунку. Картушов випередив захисника та дещо незграбним ударом пробив Бойка.
|90'
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|З'явився на полі Денис Гармаш замість ВІталія Буяльського. Дещо раніше на поле вийшов і Тамаш Кадар.
Динамо на останніх хвилинах змусило серйозно понервувати своїх фанів, але все ж здобуло 3 очки, які далися дорогою ціною – травмою Франа Соля та пошкодженням Дениса Бойка, який не без проблем все ж дограв поєдинок. Будемо сподіватись, що обоє все ж відновляться до матчу Ліги Європи проти Челсі, який пройде вже 7 березня.
Кияни набрали 44 очки та підібрались до Шахтаря на відстань 4 пунктів, але попереду в "гірників" матч у Одесі. Десна із 27 очками залишилась на 5 позиції.