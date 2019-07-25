Хацкевич розповів, коли Циганков зможе повернутись на поле після пошкодження

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич розповів про стан здоров'я вінгера його команди Віктора Циганкова.

"Вітя Циганков вже фактично відновився від тієї травми, яку він отримав на самому початку австрійського збору під час силової роботи. З вівторка він працює в загальній групі, але у нього поки є обмеження в деяких вправах.

Динамо – Шахтар: Циганков та ще кілька гравців не допоможуть киянам у матчі за Суперкубок України

Але сам факт того, що Циганков вже працює разом з командою на футбольному полі, – це дуже хороша новина для мене. Та й сам Вітя тренується вже із зовсім іншим настроєм.

Динамо – Брюгге: Хацкевич оцінив рівень суперника у кваліфікації Ліги чемпіонів

До стартових матчів чемпіонату Циганков, сподіваюся, буде вже готуватися. Подивимося на його стан. Футболіст може вийти на поле тільки тоді, коли він готовий на всі сто", – цитує Хацкевича Dynamo.kiev.ua.