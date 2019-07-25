toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
БУДУЧНОСТЬ - ЗАРЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИГА ЕВРОПЫ ТРАНСФЕРЫ

Хацкевич рассказал, когда Цыганков сможет вернуться на поле после повреждения

25 июля 23:50 59 Читати українською
Хацкевич рассказал, когда Цыганков сможет вернуться на поле после повреждения
Виктор Цыганков / Динамо

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич рассказал о состоянии здоровья вингера его команды Виктора Цыганкова.

"Витя Цыганков уже фактически восстановился от той травмы, которую он получил в самом начале австрийского сбора во время силовой работы. Со вторника он работает в общей группе, но у него пока есть ограничения в некоторых упражнениях.

Динамо – Шахтер: Цыганков и еще несколько игроков не помогут киевлянам в матче за Суперкубок Украины

Но сам факт того, что Цыганков уже работает вместе с командой на футбольном поле, – это очень хорошая новость для меня. Да и сам Витя тренируется уже с совсем другим настроением.

Динамо – Брюгге: Хацкевич оценил уровень соперника в квалификации Лиги чемпионов

К стартовым матчам чемпионата Цыганков, надеюсь, будет уже готовиться. Посмотрим на его состояние. Футболист может выйти на поле только тогда, когда он готов на все сто", – цитирует Хацкевича Dynamo.kiev.ua.

blog_ava
Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед: справедливая победа "дьяволов", курьезные голы, фейл голкипера и ностальгия по АПЛ
25 июля
789
Теги
Александр Хацкевич Александр Хацкевич Виктор Цыганков Виктор Цыганков Динамо Киев Динамо Киев
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
0
час
:
40
мин
Арсенал
01:00
Фиорентина
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук