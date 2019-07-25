Хацкевич рассказал, когда Цыганков сможет вернуться на поле после повреждения

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич рассказал о состоянии здоровья вингера его команды Виктора Цыганкова.

"Витя Цыганков уже фактически восстановился от той травмы, которую он получил в самом начале австрийского сбора во время силовой работы. Со вторника он работает в общей группе, но у него пока есть ограничения в некоторых упражнениях.

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Но сам факт того, что Цыганков уже работает вместе с командой на футбольном поле, – это очень хорошая новость для меня. Да и сам Витя тренируется уже с совсем другим настроением.

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К стартовым матчам чемпионата Цыганков, надеюсь, будет уже готовиться. Посмотрим на его состояние. Футболист может выйти на поле только тогда, когда он готов на все сто", – цитирует Хацкевича Dynamo.kiev.ua.