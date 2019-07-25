Динамо – Шахтар: Циганков та ще кілька гравців не допоможуть киянам у матчі за Суперкубок України

Надійшли новини з лазарету київського Динамо.

Хавбеки Динамо Віктор Циганков, Олександр Андрієвський та Міккел Дуелунд повернулись до загальної групи гравців киян, повідомляє dynamo.kiev.ua.

Динамо – Шахтар: стало відомо, хто обслуговуватиме матч за Суперкубок України

Циганков поки займається з певними обмеженнями, щоб уникнути рецедиву травми. За інформацією джерела, усі троє гравців не братимуть участь у дуелі з Шахтарем в рамках Суперкубка України.

Форвард "біло-синіх" Фран Соль також майже відновився від травми і має шанс повернутись до повноцінних тренувань вже до кінця тижня.

Нагадаємо, матч за Суперкубок України відбудеться 28 липня, початок о 21:00.

"Збиті льотчики": Гармаш, Сидорчук, Бутко, Матвієнко та ще 11 гравців, які гратимуть "за життя" у наступному сезоні