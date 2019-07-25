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Динамо – Шахтар: Циганков та ще кілька гравців не допоможуть киянам у матчі за Суперкубок України

11:05 1825 Читать на русском
Динамо – Шахтар: Циганков та ще кілька гравців не допоможуть киянам у матчі за Суперкубок України
Кілька гравців Динамо пропустять матч за Суперкубок України / Фото ФК Динамо

Надійшли новини з лазарету київського Динамо.

 

Хавбеки Динамо Віктор Циганков, Олександр Андрієвський та Міккел Дуелунд повернулись до загальної групи гравців киян, повідомляє dynamo.kiev.ua.

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Циганков поки займається з певними обмеженнями, щоб уникнути рецедиву травми. За інформацією джерела, усі троє гравців не братимуть участь у дуелі з Шахтарем в рамках Суперкубка України.

Форвард "біло-синіх" Фран Соль також майже відновився від травми і має шанс повернутись до повноцінних тренувань вже до кінця тижня.

Нагадаємо, матч за Суперкубок України відбудеться 28 липня, початок о 21:00.

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