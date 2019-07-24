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Динамо – Брюгге: Хацкевич оцінив рівень суперника у кваліфікації Ліги чемпіонів

21:23 785 Читать на русском
Динамо – Брюгге: Хацкевич оцінив рівень суперника у кваліфікації Ліги чемпіонів
Олександр Хацкевич /Динамо

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич поділився очікуваннями від матчів кваліфікації до Ліги чемпіонів 2019/20 проти Брюгге.

 

"У нас, звичайно, вже є певна інформація щодо того, що собою являє Брюгге. Перш за все, це стосується товариських матчів, які були проведені цією командою на зборах.

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Уже зараз розуміємо, що на нас чекають поєдинки з дуже швидкою командою, яка діє в агресивній манері. У Брюгге змінився головний тренер. Як буде будуватися гра Брюгге при новому тренері, побачимо, але я не думаю, що відбудуться якісь серйозні зміни.

Нарешті, джерелом інформації про суперника буде для нас і мій хороший товариш Сергій Серебренніков, який давно живе в Бельгії і може дати свою оцінку Брюгге.

Але тільки офіційні матчі покажуть, яким є справжній рівень нинішнього Брюгге. 2 липня один з представників нашого тренерського штабу буде присутній на матчі 2-го туру чемпіонату Бельгії Брюгге – Сент-Трюйден. І, безумовно, ми будемо аналізувати відеозапис поєдинку 1-го туру бельгійської першості за участю Брюгге, який відбудеться 27 липня", – цитує Хацкевича Dynamo.kiev.ua.

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