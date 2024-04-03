Экс-тренер Динамо Александр Хацкевич уже в ближайшее время может оказаться без работы после того, как рассказал, что закрывал игроков в раздевалке и заставлял их придумывать тактику на игру.

"Неофициальные источники сообщают, что Аркадиуш Александер подал в отставку с поста президента Заглембе.

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Кроме того, должно было быть принято решение об увольнении Александра Хацкевича.

Во вторник у игроков был выходной, а в среду они вернутся к тренировкам. И, возможно, именно в среду нам стоит ожидать какой-то информации по этому поводу", – сообщает неофициальная страница Заглембе Сосновец в социальной сети Facebook.

Напомним, Хацкевич возглавил польский клуб в январе 2024 года, подписав контракт до завершения текущего сезона. После 25-ти туров Заглембе в турнирной таблице второго по силе дивизиона идет последним, набрав 13 очков. От спасительной 15-й строчки он отстает на 12 пунктов.

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