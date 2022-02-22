"Я дав капітанську пов'язку Циганкову, бо бачив, що надалі він буде лідером київського Динамо. У Миколенка теж є лідерські якості, хоча він молодший за Вітю. Але на той час це було майбутнє і Динамо, і збірної України.

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Були старші хлопці. Сергій Сидорчук десь відхрещувався від цієї капітанської пов'язки, бо мав важку травму і казав, що він не лідер і не може поки хлопцям "пихати". Я кажу: "Мине час і ти все одно набереш кондиції, будеш капітаном. Якщо в тебе сьогодні не виходить, це не означає, що завтра не вийде".

І зараз видно, що він може і крикнути, і вимагати. Тож це той лідер, який має бути на полі. Вітя Циганков – інтелігентніший і як футболіст, і як людина. Але він має лідерські якості для того, щоб бути капітаном Динамо", – сказав Хацкевич в інтерв'ю Youtube-каналу Sport.ua.

Нагадаємо, нині капітанську пов'язку в Динамо носить Сергій Сидорчук, обов'язки віце-капітана виконує Віктор Циганков.

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