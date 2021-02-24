Колишній тренер Динамо Олександр Хацкевич зізнався, чи міг нападник Артем Мілевський повернутись у київський клуб за часів його роботи.

"Чи міг Мілевський повернутися в Динамо? Чутки, які з'являлися, не відповідали дійсності. Його час вже пройшов.

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Він – хороший футболіст. Але для Динамо Київ, для тих завдань, які стоять перед командою, він уже не потягнув би", – зазначив Хацкевич у інтерв'ю Sportarena.

Зазначимо, що Мілевський покинув київське Динамо у 2013 році. Після цього чутки про повернення Артема до "біло-синіх" регулярно виникали, проте серйозних переговорів щодо повернення нападника до Києва не було.

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