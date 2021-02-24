Бывший тренер Динамо Александр Хацкевич признался, мог ли нападающий Артем Милевский вернуться в киевский клуб во времена его работы.

"Мог ли Милевский вернуться в Динамо? Слухи, которые появлялись, не соответствовали действительности. Его время уже прошло.

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Он – хороший футболист. Но для Динамо Киев, для тех задач, которые стоят перед командой, он уже не потянул бы", – отметил Хацкевич в интервью Sportarena.

Отметим, что Милевский покинул киевское Динамо в 2013 году. После этого слухи о возвращении Артема к "бело-синим" регулярно возникали, однако серьезных переговоров насчет возвращения нападающего в Киев не было.

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