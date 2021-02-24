"Робота в Динамо? Період був непростий, але з часом усе заспокоїлось. У будь-якому місці роботи, якщо ти працюєш у тій галузі, в якій необхідно давати результат, відповідальність та тиск присутні. Але це справа, яку ти обрав, і про вибір ти не шкодуєш.

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Якби запросив Суркіс, чи пішов би у Динамо ще раз? Думаю, розмову можна було б вибудовувати трохи інакше, особливо щодо вимог, але чому б ні?", – зазначив Хацкевич у інтерв'ю Sportarena.

Нагадаємо, фахівець очолював Динамо з 2017 по 2019 роки та був звільнений після вильоту киян у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів від Брюгге. Наразі Хацкевич очолює російський Ротор.

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