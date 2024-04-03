Іменитий агент Вадим Шаблій прокоментував ситуацію з бійкою між фанатами головний тренером Заглембє Олександром Хацкевичем

"Ніхто Хацкевича не бив, були тільки спроби і погрози на його адресу з боку незрозумілих людей, хуліганів. Агенція ProStar захищатиме Олександра Хацкевича в правовому полі та за контрактом.

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Ніхто його не звільняє, Олександр Миколайович збирається сам покинути Заглембє, тому що в команді бардак", – цитує Шаблія Український футбол.

Нагадаємо, що польські ЗМІ повідомляли, що фанати увірвалися на тренування та побили Хацкевича.

Заглембє наразі перебуває на останньому місці у турнірній таблиці другого польського дивізіону з 13 очками. У минулому турі команда Хацкевича зазначала поразки ГКС Катовіце з рахунком 0:4.

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