Хацкевич планирует покинуть Заглембе – известный агент опроверг нападение на экс-тренера Динамо
Именитый агент Вадим Шаблий прокомментировал ситуацию с дракой между фанатами главный тренером Заглембе Александром Хацкевичем
"Никто Хацкевича не бил, были только попытки и угрозы в его адрес со стороны непонятных людей, хулиганов. Агентство ProStar будет защищать Александра Хацкевича в правовом поле и по контракту.
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Никто его не увольняет, Александр Николаевич собирается сам покинуть Заглембе, потому что в команде бардак", – цитирует Шаблия Украинский футбол.
Напомним, что польские СМИ сообщали, что фанаты ворвались на тренировку и избили Хацкевича.
Заглембе сейчас находится на последнем месте в турнирной таблице второго польского дивизиона с 13 очками. В прошлом туре команда Хацкевича отмечала поражение ГКС Катовице со счетом 0:4.
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