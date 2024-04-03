"Никто Хацкевича не бил, были только попытки и угрозы в его адрес со стороны непонятных людей, хулиганов. Агентство ProStar будет защищать Александра Хацкевича в правовом поле и по контракту.

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Никто его не увольняет, Александр Николаевич собирается сам покинуть Заглембе, потому что в команде бардак", – цитирует Шаблия Украинский футбол.

Напомним, что польские СМИ сообщали, что фанаты ворвались на тренировку и избили Хацкевича.

Заглембе сейчас находится на последнем месте в турнирной таблице второго польского дивизиона с 13 очками. В прошлом туре команда Хацкевича отмечала поражение ГКС Катовице со счетом 0:4.

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