"Зрозуміло, що хочеться попрацювати за кордоном, але станом на сьогодні є багато чинників, пов'язаних із нашим (білоруським, – прим.) паспортом. Я зіткнувся з цими проблемами, коли потрапив до Європи. Навіть їдучи на Кіпр, коли з'явилася робота...

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10 квітня поїхав до Європи, і до 15 вересня ніяк не легалізувався, не було візи. Я подав документи і їх розглядали. До 31 травня у мене є резиденція на Кіпрі. Зараз мій син тут відновлюється після операції в одній команді, є можливість повернутися в Європу.

Мені здається, 99% тих, хто у 2016-му, 2017-му , 2018-му чи 2019-му роках казали, що Білорусь – це гарна країна для життя і тут буде спокій для дітей... Так, можливо й спокійно, але ж ми говоримо про свободу слова, свободу вибору – цього немає. У моєму розумінні сьогодні в Білорусі це заборонено і при тому заборонено законом.

Чи зможуть українці пробачити Лукашенка? Ні. Треба розуміти, якою є влада в Білорусі. Країна практично стала неофіційною частиною Росії. У 2020-му місцеві силові структури разом із російськими придушували мирні мітинги. Лукашенка точно не пробачать. А справжні білоруси віддають свої життя за Україну.

Чи вірю я у прекрасну демократичну Білорусь майбутнього? Часто кажуть: "Нова Білорусь, нова Білорусь"... Білорусь – це й так молода країна. Сподіваюсь я в своєму житті ще зможу спокійно туди повернутися, спокійно ходити по вулицях, посміхатися, бачити своїх друзів та батьків, спокійно говорити на будь-яку тему – про спорт, політику та президента країни. Говорити, що добре і що погано, а не "У нас все так добре, ми найкращі на Землі", як це зараз подається білоруському народу.

Чи не тягне додому? Ми розглядаємо варіант, щоб коли повернемося до Європи, то вже, напевно, будемо повертатися до Києва. Тому що дуже хочеться додому", – сказав Хацкевич в інтерв'ю YouTube-каналу ЧестнОК.

Нагадаємо, останнім клубом білоруса була кіпрська Карміотісса, з якою він працював з 18 вересня по 31 жовтня 2022 року (6 матчів). З цього часу 49-річний фахівець перебуває без роботи.

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