"Понятно, что хочется поработать за границей, но по состоянию на сегодня есть много факторов, связанных с нашим (белорусским, – прим.) паспортом. Я столкнулся с этими проблемами, когда попал в Европу. Даже уезжая на Кипр, когда появилась работа...

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10 апреля поехал в Европу, и до 15 сентября никак не легализовался, не было визы. Я подал документы и их рассматривали. До 31 мая у меня есть резиденция на Кипре. Сейчас мой сын здесь восстанавливается после операции в одной команде, есть возможность вернуться в Европу.

Мне кажется, 99% тех, кто в 2016-м, 2017-м, 2018-м или 2019-м годах говорили, что Беларусь – это хорошая страна для жизни и здесь будет спокойствие для детей... Да, возможно и спокойно, но мы говорим о свободе слова, свободе выбора – этого нет. В моем понимании сегодня в Беларуси это запрещено и при том запрещено законом.

Смогут ли украинцы простить Лукашенко? Нет. Надо понимать, какова власть в Беларуси. Страна практически стала неофициальной частью России. В 2020-м местные силовые структуры вместе с российскими подавляли мирные митинги. Лукашенко точно не простят. А настоящие белорусы отдают свои жизни за Украину.

Верю ли я в прекрасную демократическую Беларусь будущего? Часто говорят: "Новая Беларусь, новая Беларусь"... Беларусь – это и так молодая страна. Надеюсь я в своей жизни еще смогу спокойно туда вернуться, спокойно ходить по улицам, улыбаться, видеть своих друзей и родителей, спокойно говорить на любую тему – о спорте, политике и президенте страны. Говорить, что хорошо и что плохо, а не "У нас все так хорошо, мы самые лучшие на Земле", как это сейчас подается белорусскому народу.

Не тянет ли домой? Мы рассматриваем вариант, чтобы когда вернемся в Европу, то уже, наверное, будем возвращаться в Киев. Потому что очень хочется домой", – сказал Хацкевич в интервью YouTube-каналу ЧестнОК.

Напомним, последним клубом белоруса была кипрская Кармиотисса, с которой он работал с 18 сентября по 31 октября 2022 года (6 матчей). С этого времени 49-летний специалист находится без работы.

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