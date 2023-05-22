"Отже, наразі ми маємо збиття 15 безпілотників та 4 крилатих ракет. Це дуже потужно. Не обійшлось без прильотів, на жаль. Ще немає інформації щодо того, скільки було запущено ракет, але хоч бачимо збиття.

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Р*ські під*раси сьогодні бісились. Це не можна назвати ніяк інакше, окрім як залякуванням цивільного населення. Дякую незламним людям, воїнам, медикам та рятувальникам, які сьогодні вночі мали багато роботи.

Дякую людям, які не злякались, а просто ще більше стали ненавидіти росіян. Убога країна-гній за більш ніж рік повномасштабної війни так і не зрозуміла, що кожен їхній крок по нашій землі об'єднує українців ще більше. Наша лють стає сильнішою. Майбутнє покоління наших нащадків буде рости з ненавистю до дебіла-сусіда. І цього цим сцикунам не виправити. Нас не зламати. Не залякати. Били. Б'ємо і будемо бити", – написав Зозуля у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, травень 2023-го став одним з найнасиченіших місяців за період війни в плані ракетних обстрілів. Окупанти застосовують всі наявні у своєму арсеналі види ракет і дронів, аби бити по цивільному населенню. Окрім столиці, ППО якої намагаються пробити найчастіше, регулярно дістається також й іншим областям. Ударів завдають переважно вночі, коли люди точно перебувають вдома і кількість жертв буде якомога більшою.

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