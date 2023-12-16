"Влітку у мене був варіант з Європи. Там був доволі серйозний інтерес. Зі мною зв'язувалися представники того клубу, ми спілкувалися.

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Тренер вже хотів зі мною переговорити щодо якихось моментів: як я себе бачу, на якій позиції більше. Вони були зацікавлені у мені. І клуб знав про цей інтерес – вони одразу вийшли на СК Дніпро-1. Але потім все затихло і мені ніхто нічого не сказав.

Як я розумію, вони не домовилися щодо ціни. Тепер вже можна назвати клуб – це був бельгійський Льовен", – сказав Гуцуляк у коментарі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, у поточному сезоні Олексій провів за дніпрян 21 матч, в якому забив 5 голів і віддав 3 асисти. Transfermarkt оцінює його в 1,8 млн євро.

До слова, влітку у бельгійський Вестерло перебрався капітан Динамо Сергій Сидорчук.

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