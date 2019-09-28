Хацкевич: Ніколи не використовував конспекти Лобановського

Колишній головний тренер Динамо Олександр Хацкевич розповів про динамівські серця на тренерській посаді "біло-синіх".

"З одного боку, це плюс, адже це традиції клубу, ти знаєш, в який клуб прийшов. У Динамо дуже багата історія, і вона тебе стимулює, адже ти не маєш права підвести тих людей, які довірили тобі це місце, ти не маєш права підвести вболівальників.

Хацкевич: Динамо – не топ-клуб

Не буду говорити за інших, але особисто я взагалі нічого не використовував з того, що було при Лобановському. У мене є свій напрямок, я дотримуюся його. Можливо, десь наші погляди із Сергієм Ребровим збігаються у плані контролю м'яча і тренувального процесу. Мені хотілося додати більше агресії і швидкості.

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Кажуть, команда не біжить. А куди бігти, коли ти 95% матчів граєш в позиційній атаці? Граючи проти Динамо і Шахтаря, у команд стоїть завдання надійно відіграти в обороні, не дати простір, а якщо вийде, то забити. Шахтарю це вдається, тому що індивідуальна майстерність вища", – розповів Хацкевич у програмі Вацко Live.