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Хацкевич: Ніколи не використовував конспекти Лобановського

08:24 176 Читать на русском
Хацкевич: Ніколи не використовував конспекти Лобановського
Олександр Хацкевич / фото: ФК Динамо Київ

Колишній головний тренер Динамо Олександр Хацкевич розповів про динамівські серця на тренерській посаді "біло-синіх".

"З одного боку, це плюс, адже це традиції клубу, ти знаєш, в який клуб прийшов. У Динамо дуже багата історія, і вона тебе стимулює, адже ти не маєш права підвести тих людей, які довірили тобі це місце, ти не маєш права підвести вболівальників.

Хацкевич: Динамо – не топ-клуб

Не буду говорити за інших, але особисто я взагалі нічого не використовував з того, що було при Лобановському. У мене є свій напрямок, я дотримуюся його. Можливо, десь наші погляди із Сергієм Ребровим збігаються у плані контролю м'яча і тренувального процесу. Мені хотілося додати більше агресії і швидкості.

"Була і ненормативна лексика", – Хацкевич прокоментував відставку з Динамо

Кажуть, команда не біжить. А куди бігти, коли ти 95% матчів граєш в позиційній атаці? Граючи проти Динамо і Шахтаря, у команд стоїть завдання надійно відіграти в обороні, не дати простір, а якщо вийде, то забити. Шахтарю це вдається, тому що індивідуальна майстерність вища", – розповів Хацкевич у програмі Вацко Live.

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Теги
Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Динамо Динамо Шахтар Шахтар Валерій Лобановський
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