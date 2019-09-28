Хацкевич: Никогда не использовал конспекты Лобановского

Бывший главный тренер Динамо Александр Хацкевич рассказал о динамовские сердца на тренерской должности "бело-синих".

"С одной стороны, это плюс, ведь это традиции клуба, ты знаешь, в какой клуб пришел. У Динамо очень богатая история, и она тебя стимулирует, ведь ты не имеешь права подвести тех людей, которые доверили тебе это место, ты не права подвести болельщиков.

Хацкевич: Динамо – не топ-клуб

Не буду говорить за других, но лично я вообще ничего не использовал из того, что было при Лобановском. У меня есть свое направление, я придерживаюсь его. Возможно, где-то наши взгляды с Сергеем Ребровым совпадают в плане контроля мяча и тренировочного процесса. Мне хотелось добавить больше агрессии и скорости.

"Была и ненормативная лексика", – Хацкевич прокомментировал отставку из Динамо

Говорят, команда не бежит. А куда бежать, когда ты 95% матчей играешь в позиционной атаке? Играя против Динамо и Шахтера, у команд стоит задача надежно сыграть в обороне, не дать пространство, а если получится, то забить. Шахтеру это удается, потому что индивидуальное мастерство выше", – рассказал Хацкевич в программе Вацко Live.