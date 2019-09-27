Хацкевич: Динамо – не топ-клуб

Колишній головний тренер Динамо Олександр Хацкевич оцінив рівень київського клубу.

"Зараз дуже велика різниця між топ-клубами і середніми, а є ще нижче. Я не вважаю, що Динамо – це топ-клуб. Це великий клуб, з великою історією. Топ-клуби – це команди, які виграють Лігу чемпіонів і Лігу Європи, де грають топ-футболісти.

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Динамо на сьогоднішній момент перебуває на своєму рівні в Європі. Я беру клубний рейтинг останніх п'яти років: до цього команда з Сергієм Ребровим вдало виступала в Лізі чемпіонів, ми в останні два роки теж підняли клубний рейтинг. Ми лишились на тій самій позиції, що і були 5 років тому. Зараз це буде зробити важче, адже ця різниця зростає.

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Повертаючись до матчів з Брюгге, ми придбали трьох футболістів, але на них витратили не більше 5 млн євро. Бельгійці перед матчами проти нас придбали воротаря за 8 млн євро. Так, вони продали нападника, але одразу купили нового", – розповів Хацкевич у передачі Вацко Live.