"Помилки завжди є. Я мінуси не пам'ятаю, говоритиму тільки за плюси. Головне – це те, що свої вихованці академії складають кістяк першої команди. І це триває вже понад 3 роки.

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Також згадується та атмосфера, у якій ми працювали. Більшість футболістів приїжджали на тренування із задоволенням. Тренер не може подобатися всім, це неможливо. Але більшість гравців працювали із задоволенням. Ми досі багато з ким спілкуємося. Те, що у нас залишилися добрі стосунки, – головний показник моєї роботи.

Ну і третє – те, що ми стабільно виступали. І у чемпіонаті, і у Лізі Європи. Ми перебували на своєму місці на той момент, брали участь у турнірі, який був нам під силу. Ми посідали перше місце у групі, проходили два раунди плей-офф Ліги Європи", – сказав Хацкевич для Youtube-канала Sport.ua.

Нагадаємо, білоруський фахівець очолював Динамо у 2017-2019 роках.

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