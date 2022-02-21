"Ошибки всегда есть. Я минусы не помню, буду говорить только за плюсы. Главное – это то, что свои воспитанники академии составляют скелет первой команды. И это длится уже более 3 лет.

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Также припоминается та атмосфера, в которой мы работали. Большинство футболистов приезжали на тренировку с удовольствием. Тренер не может нравиться всем, это невозможно. Но большинство игроков работало с удовольствием. Мы до сих пор с кем-то общаемся. То, что у нас остались хорошие отношения – главный показатель моей работы.

Ну и третье – то, что мы стабильно выступали. И в чемпионате, и в Лиге Европы. Мы находились на своем месте на тот момент, участвовали в турнире, который был нам по силам. Мы занимали первое место в группе, проходили два раунда плей-офф Лиги Европы", – сказал Хацкевич для Youtube-канала Sport.ua.

Напомним, белорусский специалист возглавлял Динамо в 2017-2019 годах.

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