– Чи відчуваєте себе трохи українцем?

– Знаєте, я однаково білорус, бо мені не раз пропонували змінити громадянство, поміняти паспорт. Але я люблю свою країну. Так, я народився ще в БРСР, за радянських часів. Але Білорусь – це країна, яка дала мені життя. Звичайно, я дуже добре знаю український менталітет, добре розумію їхню мову, можу розмовляти українською, але не так чисто, як хотілося б.

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– Чи є різниця у менталітеті між українцями та білорусами?

– Звичайно. Якщо про футбол говорити, коли я приїхав, то по всій Україні були такі плакати, що наша мета – чемпіонат світу 1998 року. Проте не потрапляє українська збірна на цей форум. Потім знову з'являється: наша мета — чемпіонат Європи. Знову не потрапили. У результаті українці потрапляють, бо є у людей ціль, є мрія, вони йдуть до цієї мрії, досягають. Щодо білорусів, ось ті самі слова гімну, які у нас: "Ми, білоруси – мирні люди". І все", – сказав Хацкевич в інтерв'ю Charter97.

Нагадаємо, півзахисник виступав за київське Динамо з 1996 по 2004 роки, оформивши 36 голів у 216 матчах. Статистика у збірній Білорусі – 39 матчів, 4 голи.

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