– Чувствуете себя немного украинцем?

– Знаете, я все равно белорус, потому что мне не раз предлагали сменить гражданство, поменять паспорт. Но я люблю свою страну. Да, я родился еще в БССР, в советское время. Но Беларусь – это страна, которая дала мне жизнь. Конечно, я очень хорошо знаю украинский менталитет, хорошо понимаю их язык, могу говорить на украинском, но не так чисто, как хотелось бы.

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– Есть ли разница в менталитете между украинцами и белорусами?

– Конечно. Если о футболе говорить, когда я приехал, то по всей Украине были такие плакаты, что наша цель – чемпионат мира 1998 года. Однако не попадает украинская сборная на этот форум. Потом снова появляется: наша цель – чемпионат Европы. Снова не попали. В результате украинцы попадают, потому что есть у людей цель, есть мечта, они идут к этой мечте, достигают. Относительно белорусов, вот те же слова гимна, которые у нас: "Мы, белорусы – мирные люди". И все", – сказал Хацкевич в интервью Charter97.

Напомним, полузащитник выступал за киевское Динамо с 1996 по 2004 годы, оформив 36 голов в 216 матчах. Статистика в сборной Беларуси – 39 матчей, 4 гола.

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