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Хацкевич: Мета Динамо незмінна – повернути чемпіонство, боротьба за Кубок та Суперкубок України

20:00 57 Читать на русском
Хацкевич: Мета Динамо незмінна – повернути чемпіонство, боротьба за Кубок та Суперкубок України
Олександр Хацкевич / фото: ФК Динамо Київ

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич прокоментував продовження контракту з київським клубом.

"Не тільки протягом цих двох днів ми спілкувалися з президентом, в першу чергу, щодо майбутнього команди. Так, були у нас дискусії, важкі моменти. У чомусь ми сходилися, в чомусь пішли на поступки. Але найголовніше – що розмова була конструктивною. Ми досить серйозно поговорили.

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Цілі незмінні. У такого клубу як Динамо, інших завдань, окрім перемог, бути не може. У всіх змаганнях, де ми беремо участь, команда вже має домагатися результату. Усі – і вболівальники, і тренери, і футболісти, і президент клубу, скучили по Лізі чемпіонів.

Я вважаю, що ця команда вже може і повинна вичавити з себе максимум, щоб порадувати Київ гімном Ліги чемпіонів. Звичайно, у всіх турнірах завдання максимальні – повернути чемпіонство, боротьба за Кубок і Суперкубок України", – сказав Хацкевич в коментарі офіційному сайту Динамо.

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