Хацкевич: Цель Динамо неизменна – вернуть чемпионство, борьба за Кубок и Суперкубок Украины

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич прокомментировал продление контракта с киевским клубом.

"Не только в течение этих двух дней мы общались с президентом, в первую очередь, о будущем команды. Да, были у нас дискуссии, тяжелые моменты. В чем мы сходились, в чем пошли на уступки. Но самое главное – что разговор был конструктивным. Мы достаточно серьезно поговорили.

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Цели неизменны. У такого клуба как Динамо, других задач, кроме побед, быть не может. Во всех соревнованиях, где мы участвуем, команда уже имеет добиваться результата. Все – и болельщики, и тренеры, и футболисты, и президент клуба, соскучились за Лигой чемпионов.

Я считаю, что эта команда уже может и должна выжать из себя максимум, чтобы порадовать Киев гимном Лиги чемпионов. Конечно, во всех турнирах задачи максимальные – вернуть чемпионство, борьба за Кубок и Суперкубок Украины", – сказал Хацкевич в комментарии официальному сайту Динамо.

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