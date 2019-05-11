Хацкевич: Для боротьби за чемпіонство Динамо потрібно підсилення

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич вважає, що для боротьби за перемогу в УПЛ команді потрібно підсилення та підвищення конкуренції. Про це він сказав на прес-конференції після матчу з Зорею, в якому, за його словами, Динамо повністю контролювало гру.

"Як в позиційних атаках, так і в переході з оборони в атаку. Майже нічого не дали створити супернику. Лише один момент був після закидання, Бойко виручив. Але це стандартне положення. Іноді футбол несправедливий, але результат не зміниш.

Що стосується Русина, то в першому голі, який він забив, була більш складна ситуація. Хоча, навіть якщо придивитися, то там м'яч зрикошетив від захисника. Ті два моменти, які створила для нього команда, я не можу бути задоволеним його діями. Тому що такі моменти треба забивати 10 з 10. І щоб не було такого кінця, щоб потім після гри не сидіти і голову схиляти.

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Над створенням моментів працює команда. Це клас, це майстерність. Чому я і кажу, що ще працювати і працювати. Моменти є, та якість... Знаєте, коли телефонуєш у певні служби, а там відповідають: "Ми раді вас чути, дякуємо за ваш дзвінок, він дуже важливий для нас, очікуйте". Ось і з мого боку також: Русин перспективний гравець, але таке відчуття, що "Миколайович, ви довіряєте, але очікуйте".

Щодо Попова, так, він добре зіграв з Маріуполем, але він грав тому, що у нас пропускали гру футболісти через картки. Так, він добре зіграв, немає ніяких питань. Але ті футболісти, які виходять, також не дають приводу, щоб їх... Він дихає в спину, гарна конкуренція. А щодо використання його в подальших матчах, то зараз збирається наша збірна U-20, яка готується до чемпіонату світу".

Відповідаючи на питання, коли Динамо зможе боротися за чемпіонство, Хацкевич сказав: "Ми за цей рік і так оновилися, зовсім нова команда, молоді футболісти. Але нам потрібно підсилення, щоб претендувати саме на довгих дистанціях, потрібна і конкуренція, потрібно підсилення.

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Взяти того ж Шапаренка, який на сьогоднішній день не грає. Він після повернення зі збірної десь втратив ігровий тонус. Ці 10 днів, що він був у збірній, майже не беручи участь у тренуваннях та іграх. Це такий футболіст, який постійно має бути в тонусі.

Неможливо також пройти весь чемпіонат у плані спортивної форми на піку. Все одно будуть і злети, і десь стан буде гіршим. Тому потрібно запастися терпінням щодо цих молодих хлопців. Якщо ми обрали цей шлях, ми його дотримуємося. Але щоб вигравати чемпіонат на довгій дистанції, потрібна конкуренція на кожній позиції", – сказав Хацкевич.