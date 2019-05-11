Хацкевич: Для борьбы за чемпионство Динамо нужно усиление

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич считает, что для борьбы за победу в УПЛ команде нужно усиление и повышение конкуренции. Об этом он сказал на пресс-конференции после матча с Зарей, в котором, по его словам, Динамо полностью контролировало игру.

"Как в позиционных атаках, так и в переходе из обороны в атаку. Почти ничего не дали создать сопернику. Лишь один момент был после заброса, Бойко выручил. Но это стандартное положение. Иногда футбол несправедлив, но результат не изменишь.

Что касается Русина, то в первом голе, который он забил, была более сложная ситуация. Хотя, даже если присмотреться, то там мяч срикошетил от защитника. Те два момента, которые создала для него команда, я не могу быть довольным его действиями. Потому что такие моменты надо забивать 10 из 10. И чтобы не было такого конца, чтобы потом после игры не сидеть и голову склонять.

Динамо на последних минутах упустило победу над Зарей – Силас красиво ответил на гол Русина

Над созданием моментов работает команда. Это класс, это мастерство. Почему я и говорю, что еще работать и работать. Моменты есть, и качество... Знаете, когда звонишь в определенные службы, а там отвечают: "Мы рады вас слышать, спасибо за ваш звонок, он очень важен для нас, ожидайте". Вот и с моей стороны также: Русин перспективный игрок, но такое ощущение, что "Николаевич, вы доверяете, но ожидайте".

По Попову, да, он хорошо сыграл с Мариуполем, но он играл потому, что у нас пропускали игру футболисты из-за карточек. Да, он хорошо сыграл, нет никаких вопросов. Но те футболисты, которые выходят, также не дают повода, чтобы их... Он дышит в спину, хорошая конкуренция. А об использовании его в дальнейших матчах, то сейчас собирается наша сборная U-20, которая готовится к чемпионату мира".

Отвечая на вопрос, когда Динамо сможет бороться за чемпионство, Хацкевич сказал: "Мы за этот год и так обновились, совершенно новая команда, молодые футболисты. Но нам нужно усиление, чтобы претендовать именно на длинных дистанциях, нужна и конкуренция, нужно усиление.

Шикарный гол Силаса в дополнительное время, который лишил киевлян победы, в видеообзоре матча Динамо – Заря – 1:1

Взять того же Шапаренко, который на сегодняшний день не играет. Он после возвращения из сборной где-то потерял игровой тонус. Эти 10 дней, которые он был в сборной, почти не участвуя в тренировках и играх. Это такой футболист, который постоянно должен быть в тонусе.

Невозможно также пройти весь чемпионат в плане спортивной формы на пике. Все равно будут и взлеты, и где-то состояние будет хуже. Поэтому нужно запастись терпением относительно этих молодых ребят. Если мы выбрали этот путь, мы его придерживаемся. Но чтобы выигрывать чемпионат на длинной дистанции, нужна конкуренция на каждой позиции", – сказал Хацкевич.