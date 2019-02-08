Хацкевич дав дуже оригінальний рецепт боротьби із зірковою хворобою

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич розповів, яким чином необхідно боротися із зірковою хворобою.

"Як боротися із зірковою хворобою? Взяти биту і бити по голові (сміється).

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Це теж психологія. Тільки спілкування. Якщо людина вміє слухати і чути – тоді це супер. Якщо ти стукаєш в стіну – тут нічого не допоможе. Голову свою ти людині не віддаси", – сказав білоруський фахівець для FootballHub.

До слова, Динамо сьогодні розписало нічию з Мальме у передостанньому матчі киян на зборах в Іспанії.

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