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Хацкевич дал очень оригинальный рецепт борьбы со звездной болезнью

20:43 174 Читати українською
Хацкевич дал очень оригинальный рецепт борьбы со звездной болезнью
Александр Хацкевич / ФК Динамо

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич в шутливой форме рассказал, каким образом необходимо бороться со звездной болезнью.

"Как бороться со звездной болезнью? Взять биту и бить по голове (смеется).

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Это тоже психология. Только общения. Если человек умеет слушать и слышать – тогда это супер. Если ты стучишь в стену – здесь ничего не поможет. Голову свою ты человеку не отдашь", – сказал белорусский специалист для FootballHub.

К слову, Динамо сегодня расписало ничью с Мальме в предпоследнем матче киевлян на сборах в Испании.

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Динамо Киев Динамо Киев Александр Хацкевич Александр Хацкевич
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