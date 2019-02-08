Хацкевич дал очень оригинальный рецепт борьбы со звездной болезнью

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич в шутливой форме рассказал, каким образом необходимо бороться со звездной болезнью.

"Как бороться со звездной болезнью? Взять биту и бить по голове (смеется).

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Это тоже психология. Только общения. Если человек умеет слушать и слышать – тогда это супер. Если ты стучишь в стену – здесь ничего не поможет. Голову свою ты человеку не отдашь", – сказал белорусский специалист для FootballHub.

К слову, Динамо сегодня расписало ничью с Мальме в предпоследнем матче киевлян на сборах в Испании.

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