Динамо розписало нічию з Мальме у передостанньому матчі киян на зборах в Іспанії

Київський клуб розійшовся миром зі швецьким Мальме в контрольному матчі на зборах в Марбельї.

Товариський матч

Динамо – Мальме – 0:0

Київське Динамо зіграло в безгольову нічию з Мальме в рамках підготовки команди до другої частину сезону на зборах в Іспанії. Поєдинок видався не надто щедрим на гольові моменти. На 21-й хвилині Циганков пробив з-за меж штрафного майданчика – повз ворота. На 31-й хвилині Віктор вже класно асистував Солю, який опинився на чудовій ударній позиції, однак арбітр зафіксував оффсайд.

По перерві моментів у матчі не побільшало. На 46-й хвилині було небезпечно біля воріт Бойка, але захисники ліквідували загрозу. На екваторі другого тайму Циганков заробив небезпечний штрафний, Віктор взявся пробивати по воротах – м'яч влучив у стінку. Вже через хвилину капітан Динамо потужно пробив, але удар вдалося парирувати гокіперу Мальме.

У останні 25 хвилин Динамо значно активізувалося у атаці. Зокрема, на полі з'явився другий нападник Русин. На 80-й хвилині Вербіч мав нагоду для взяття воріт, але не влучив головою у ворота після навісу Кендзьори. Прекрасну нагоду забити дебютний гол мав Соль, але він не зумів влучити у ворота з кількох метрів на останніх хвилинах. В підсумку поєдинок завершився з рахунком 0:0. Динамо розписало суху нічию з шведським Мальме у передостанньому матчі зимових зборів.