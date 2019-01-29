Хацкевич: Шапаренко десь відчув, що він вже гравець основного складу, але ж це Динамо

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич розповів про свої стосунки з Миколою Шапаренком.

"Як таких – конфліктів з Шапаренком немає. Зрозуміло, що є ті, хто задоволені і ті, хто не задоволені. Я, як тренер теж був незадоволений його формою в ігровому плані, хоча збори він відмінно провів. Може десь він відчув, що він вже гравець саме основного складу. А це Динамо Київ. Тут потрібно давати результат.

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Я з Колею багато розмовляв. І він такий хлопець, що завжди прийде і запитає, що не так? Я йому говорив: Коля, потрібно трохи часу, потрібно привести голову в порядок. Футбольні якості у нього – в порядку, але все одно – завжди потрібно вдосконалюватися. Як говориться – щоб поміняти підлогу, спочатку потрібно полагодити дах. За місце в складі потрібно боротися, воно не гарантоване нікому.

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Він хлопець не дурний. Плюс наші індивідуальні бесіди допомогли. В першу чергу на поле потрібно показувати свої амбіції, а не: "Я можу, а ви мені не довіряєте". Всьому свій час. Думаю, що ця пауза йому пішла на користь. Для нього – це величезний досвід", – цитує Хацкевича FootballHub.