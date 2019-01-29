toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЯРОСЛАВ РАКИЦЬКИЙ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АНГЛІЯ

Хацкевич: Шапаренко десь відчув, що він вже гравець основного складу, але ж це Динамо

20:53 43 Читать на русском
Хацкевич: Шапаренко десь відчув, що він вже гравець основного складу, але ж це Динамо
Микола Шапаренко / Фото: ФК Динамо

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич розповів про свої стосунки з Миколою Шапаренком.

"Як таких – конфліктів з Шапаренком немає. Зрозуміло, що є ті, хто задоволені і ті, хто не задоволені. Я, як тренер теж був незадоволений його формою в ігровому плані, хоча збори він відмінно провів. Може десь він відчув, що він вже гравець саме основного складу. А це Динамо Київ. Тут потрібно давати результат.

Шикарні проходи Циганкова та постріл Шапаренка – топ-5 голів Динамо в УПЛ

Я з Колею багато розмовляв. І він такий хлопець, що завжди прийде і запитає, що не так? Я йому говорив: Коля, потрібно трохи часу, потрібно привести голову в порядок. Футбольні якості у нього – в порядку, але все одно – завжди потрібно вдосконалюватися. Як говориться – щоб поміняти підлогу, спочатку потрібно полагодити дах. За місце в складі потрібно боротися, воно не гарантоване нікому.

Шапаренко не грає за Динамо через конфлікт з Хацкевичем, – ЗМІ

Він хлопець не дурний. Плюс наші індивідуальні бесіди допомогли. В першу чергу на поле потрібно показувати свої амбіції, а не: "Я можу, а ви мені не довіряєте". Всьому свій час. Думаю, що ця пауза йому пішла на користь. Для нього – це величезний досвід", – цитує Хацкевича FootballHub.

Теги
Микола Шапаренко Микола Шапаренко Динамо Динамо Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
46
хв
Арсенал
21:45
Кардіфф
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук