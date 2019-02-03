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Гравці Динамо забили 3 круті голи поспіль зі штрафних – такого не було за весь сезон, нова зброя Хацкевича

19:25 489 Читать на русском
Гравці Динамо забили 3 круті голи поспіль зі штрафних – такого не було за весь сезон, нова зброя Хацкевича
Віктор Циганков продовжив почин Сідклея і передав естафету Андрієвському

Гравці різні, а формула незмінна. Динамо тричі поспіль забиває зі стандартів. Такого з командою Хацкевича не було давненько.

Динамівці часу на зборах у Марбельї не марнують. Якщо за весь сезон 2018/19 кияни забили лише 2 голи зі штрафних (відзначились Морозюк, який пішов рятувати Різеспор, і Циганков), то тут у 3-х поспіль матчах не сходили з поля без взяття воріт прямим ударом зі стандарту. Усе почалося 23-го січня у матчі Динамо – Стяуа. Бразильський захисник Сідклей відкрив рахунок на 90-й хвилині, показавши свою магічну ліву, але друга команда в таблиці УПЛ примудрилась втратити перемогу.

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У наступному спарингу 26-го січня настав час лівої ноги капітана. Правий вінгер Віктор Циганков розрядив свою гармату в матчі проти Спарти, однак від поразки киян це не врятувало. Найкращий бомбардир зборів Динамо відзначився уже 3-ма голами в 4-х матчах.

Натомість 2-го лютого центральний півзахисник Олександр Андрієвський вразив ворота ЦСКА Софія з найбільш дальної відстані. Що цікаво, також з лівої. Цього разу гол зі стандарту оформив розгромну перемогу.

Троє різних гравців, з яких тільки Циганкова можна вважати стабільним гравцем основи, забивають серією прямих ударів за Динамо? Це щось новеньке. Неможливо відразу й пригадати, коли з київським клубом подібне траплялось востаннє.

Нагадаємо, наступний товариський поєдинок команда Хацкевича проведе проти шведського Естерсунда 5-го лютого о 13:00 за київським часом. Перший офіційний матч Динамо зіграє на полі грецького Олімпіакоса 14-го лютого в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи о 19:55.

Товариські матчі

Динамо - ЦСКА Софія: Субота 02 лютого 2019

Динамо
Матч завершено
3 : 0
ЦСКА Софія
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