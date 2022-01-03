Хацкевич – про наступне місце роботи: "Сьогодні є можливість відпочити"
19:18 - Читать на русском
Колишній наставник Динамо Олександр Хацкевич не спішить повертатись до тренерської роботи.
"Коли мене побачать у новому клубі? Я не поспішаю. Потрібно зробити правильний вибір, не поспішати.
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Це, звісно ж, буде. Час такий, що сьогодні є можливість відпочити, треба отримувати задоволення. Буде час для роботи, працюватимемо", – сказав Хацкевич у коментарі Sport Arena.
Нагадаємо, Олександр після Динамо встиг ще попрацювати у російському Роторі, який покинув у березні 2021-го.
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