"Когда меня увидят в новом клубе? Я не тороплюсь. Нужно сделать правильный выбор, не спешить.

"Он приехал и думал, что у нас медведи в футбол играют": Хацкевич – о самом удивительном легионере Динамо

Это, конечно, будет. Время такое, что сегодня есть возможность отдохнуть, нужно получать удовольствие. Будет время для работы, будем работать", – сказал Хацкевич в комментарии Sport Arena .

Напомним, Александр после Динамо успел еще поработать в российском Роторе, который покинул в марте 2021-го.

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