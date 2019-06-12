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Веа-молодший близький до переходу в Лілль

19:23 174 Читать на русском
Веа-молодший близький до переходу в Лілль
Тімоті Веа / AP

Форвард французького Парі Сен-Жермен Тімоті Веа в літнє трансферне вікно може перебратися до Лілля.

Син володаря "Золотого м'яча-1995" Джорджа Веа близький до відходу з ПСЖ, повідомляє L'Equipe.

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Головний претендент на 19-річного нападника збірної США – віце-чемпіон Франції Лілль. "Доги" змушені шукати нові опції для атаки перед стартом у груповому етапі Ліги чемпіонів через імовірну втрату своєї головної зірки Ніколя Пепе, на якого полюють європейські топ-клуби.

Веа-молодший непогано себе проявив в оренді в Селтіку в другій половині сезону, забивши 4 м'ячі в 15-ти матчах. За інформацією видання, Лілль готовий запропонувати форварду 5-річний контракт.

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