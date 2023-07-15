"Зараз я шукаю новий клуб. В Легії, напевно, я точно не залишуся. Ситуація досить складна і мало шансів щось змінити. Чи стала сюрпризом відсутність у заявці на сезон 2023/24? Так, я цього не очікував. Пройшов збори. Добре себе показав і відчував сили допомогти команді. Ми говорили з тренером. Легія перейшла на схему в 5 захисників. Тренерський штаб та керівництво ухвалили рішення про те, що я опинився поза заявкою.

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Гра в центрі захисту? Я себе комфортно почуваю на цій позиції. Тренер награвав мене, але після точкових трансферів стало зрозуміло, що це все. Чому так? Проблема не стільки в тренері, як у зміні вектора керівництва. Легія за кілька останніх сезонів пройшла через масштабну перебудову. Успішно грала. В якийсь момент команду залишили багато гравців ‒ перед початком сезону 2021/22 прийшла група футболістів, непогано стартували у Лізі Європи двома перемогами над Лестером та Спартаком.

Пішов спад в Екстраклясі. Команда не витягувала гри на два фронти. Почалися багато проблем. Один тренер прийшов, другий, третій. Ніхто нічого до купи не зміг зібрати", – поділився Харатін в інтерв'ю Українському футболу.

Зауважимо, що Ігор провів лише 9 матчів за Легію у минулому сезоні, не відзначившись результативними діями.

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