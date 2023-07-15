Товариський матч

Марсель – Нім – 2:0

Голи: Вітінья, 50, 74

Марсель розпочав підготовку до нової кампанії. Першим суперником команди Маліновського став Нім, який вилетів із Ліги 2. Для нового наставника провансальців Марселіно ця зустріч стала дебютом на тренерській лаві французького клубу.

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З перших хвилин матчу іспанський фахівець випустив Маліновського, який часто змінював позиції у схемі 4-4-2. Наш півзахисник добре увійшов в гру. На 12 хвилині Руслан небезпечно подав з кутового, і голкіпер Німу ледве впорався з м'ячем. Ще через мить Маліновський зробив гарну передачу на Верету, але той не зміг вдало пробити. На 27 хвилині українець знайшов пасом Ундера, але турок не переграв воротаря суперника.

По перерві Маліновського замінили. Марселіно випустив на поле 10 нових гравців, включаючи літнього новачка Кондогбію. План іспанця спрацював – Вітінья вже на 49 хвилині відкрив рахунок, а під завісу зустрічі оформив дубль.

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