Гру обслуговував Рікардо Де Бургос Бенгоечеа. Рефері компенсував до другого тайму чотири хвилини, але дав фінальний свисток лише через три. Деякі гравці відразу пішли у роздягальні та почали переодягатися, щоб піти в душ.

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Однак арбітру повідомили про його помилку, і той почав повертати футболістів на поле. Це викликало нерозуміння представників обох команд. Зрештою, палкі дискусії нічого не змінили – довелося вийти і дограти іще одну хвилину. На результат це не вплинуло – Севілья перемогла.

Додамо, що згідно з правилами, якщо арбітр компенсував певну кількість часу, то він увесь повинен бути зіграний. За необхідності рефері може дозволити зіграти більше, але в жодному разі не менше.

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