Хаос у матчі Севільї – арбітр після фінального свистка змусив футболістів повернутися на поле і продовжити гру
Поєдинок 33-го туру чемпіонату Іспанії між Гранадою та Севільєю запам'ятається курйозною поведінкою арбітра.
Гру обслуговував Рікардо Де Бургос Бенгоечеа. Рефері компенсував до другого тайму чотири хвилини, але дав фінальний свисток лише через три. Деякі гравці відразу пішли у роздягальні та почали переодягатися, щоб піти в душ.
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Однак арбітру повідомили про його помилку, і той почав повертати футболістів на поле. Це викликало нерозуміння представників обох команд. Зрештою, палкі дискусії нічого не змінили – довелося вийти і дограти іще одну хвилину. На результат це не вплинуло – Севілья перемогла.
Додамо, що згідно з правилами, якщо арбітр компенсував певну кількість часу, то він увесь повинен бути зіграний. За необхідності рефері може дозволити зіграти більше, але в жодному разі не менше.
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