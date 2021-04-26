Игру обслуживал Рикардо Где Бургос Бенгоэчеа. Рефери компенсировал ко второму тайму четыре минуты, но дал финальный свисток всего лишь через три. Некоторые игроки сразу ушли в раздевалки и начали переодеваться, чтобы пойти в душ.

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Однако арбитру сообщили о его ошибке, и тот начал возвращать футболистов на поле. Это вызвало непонимание представителей обеих команд. В конце концов, жаркие дискуссии ничего не изменили – пришлось выйти и доиграть еще одну минуту. На результат это не повлияло – Севилья победила.

Добавим, что согласно правилам, если арбитр компенсировал определенное количество времени, то все оно должно быть сыграно. При необходимости рефери может позволить сыграть больше, но ни в коем случае не меньше.

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