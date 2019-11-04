Хамес скористався послугами сурогатної матері для народження дитини – раніше він розлучився з сестрою Оспіни

У сім’ї Хамеса Родрігеса поповнення – у футболіста народився син.

Півзахисник мадридського Реала та збірної Колумбії Хамес Родрігес вдруге став батьком. Цією подією футболіст поділився на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram. 28-річний хавбек опублікував фото, на якому він тримає за руку дитину, чиє обличчя не потрапило в кадр.

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"Я хочу поділитися з вами величезною радістю. Сьогодні Бог дозволив мені знову стати батьком, вшанувавши нас приходом Самуеля в нашу сім'ю. Ми щасливі і переживаємо цей чудовий момент. Велике спасибі за вашу доброту, повагу і мудрість", – написав Хамес в Instagram.

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До слова, у Родрігеса вже є шестирічна донька Саломе від шлюбу з Даніелою Оспіною, з якою Родрігес згодом розлучився. Дівчинка проживає з мамою. Нова пасія Родрігеса – венесуельська модель Шеннон де Ліма – відреагувала на новину про народження дитини у футболіста смайлом.

За інформацією El Tiempo, Хамес скористався послугами сурогатної матері для народження сина. Повідомляється, що колумбієць хотів, щоб дитина з'явилася на світ саме таким чином, тому що дуже любить дітей і давно мріяв стати батьком ще раз.

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