Хамес воспользовался услугами суррогатной матери для рождения ребенка - ранее он расстался с сестрой Оспины

В семье Хамеса Родригеса пополнение – у футболиста родился сын.

Полузащитник мадридского Реала и сборной Колумбии Хамес Родригес второй раз стал отцом. Этим событием футболист поделился на своей странице в социальной сети Instagram. 28-летний хавбек опубликовал фото, на котором он держит за руку ребенка, чье лицо не попало в кадр.

Варан, Хамес и Бензема восстановились после травм

"Я хочу поделиться с вами огромной радостью. Сегодня Бог позволил мне снова стать отцом, почтив нас прибытием Самуэля в нашу семью. Мы счастливы и переживаем этот замечательный момент. Большое спасибо за вашу доброту, уважение и мудрость", – написал Хамес в Instagram.

"У этого парня бардак в голове", – экс-врач сборной Колумбии раскритиковал Хамеса из-за его отношения к футболу

К слову, у Родригеса уже есть шестилетняя дочь Саломе от брака с Даниэлой Оспиной, с которой Родригес впоследствии развелся. Девочка проживает с мамой. Новая пассия Родригеса – венесуэльская модель Шеннон де Лима – отреагировала на новость о рождении ребенка у футболиста смайликом.

По информации El Tiempo, Хамес воспользовался услугами суррогатной матери для рождения сына. Сообщается, что колумбиец хотел, чтобы ребенок появился на свет именно таким образом, потому что очень любит детей и давно мечтал стать отцом еще раз.

Расизм, страхітлива травма, приниження Баварії та Барси, Вокер підриває Зінченка, а Фонсека в порядку – огляд вікенду