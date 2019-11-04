toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ - ЛЬВОВ БАВАРИЯ

Хамес воспользовался услугами суррогатной матери для рождения ребенка - ранее он расстался с сестрой Оспины

14:24 66 Читати українською
Хамес воспользовался услугами суррогатной матери для рождения ребенка - ранее он расстался с сестрой Оспины
Хамес Родригес / Фото из открытых источников

В семье Хамеса Родригеса пополнение – у футболиста родился сын.

Полузащитник мадридского Реала и сборной Колумбии Хамес Родригес второй раз стал отцом. Этим событием футболист поделился на своей странице в социальной сети Instagram. 28-летний хавбек опубликовал фото, на котором он держит за руку ребенка, чье лицо не попало в кадр.

Варан, Хамес и Бензема восстановились после травм

"Я хочу поделиться с вами огромной радостью. Сегодня Бог позволил мне снова стать отцом, почтив нас прибытием Самуэля в нашу семью. Мы счастливы и переживаем этот замечательный момент. Большое спасибо за вашу доброту, уважение и мудрость", – написал Хамес в Instagram.

"У этого парня бардак в голове", – экс-врач сборной Колумбии раскритиковал Хамеса из-за его отношения к футболу

К слову, у Родригеса уже есть шестилетняя дочь Саломе от брака с Даниэлой Оспиной, с которой Родригес впоследствии развелся. Девочка проживает с мамой. Новая пассия Родригеса – венесуэльская модель Шеннон де Лима – отреагировала на новость о рождении ребенка у футболиста смайликом.

По информации El Tiempo, Хамес воспользовался услугами суррогатной матери для рождения сына. Сообщается, что колумбиец хотел, чтобы ребенок появился на свет именно таким образом, потому что очень любит детей и давно мечтал стать отцом еще раз.

Расизм, страхітлива травма, приниження Баварії та Барси, Вокер підриває Зінченка, а Фонсека в порядку – огляд вікенду

blog_ava
Барселона отреагировала на ужасную травму Гомеша
10:44
543
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Хамес Родригес Хамес Родригес Давид Оспина Давид Оспина
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
35
мин
СПАЛ
21:45
Сампдория
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук