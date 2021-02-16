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ПСЖ може віддати понад 70 мільйонів за зірку Атлетіко

Хамес втомився від силового футболу в Прем'єр-лізі, похмурої погоди та місцевої бюрократії. Нібито єдиним плюсом виступів за "ірисок" для хавбека є співпраця з Карло Анчелотті. Та негативні фактори переважають чудові взаємини з головним тренером, і Хамес має намір поїхати до Мадрида. Найкращий бомбардир ЧС-2014, права на якого досі належать Реалу, прагне виступати за Атлетіко.

У нинішньому сезоні Хамес Родрігес провів 19 матчів у всіх турнірах, у яких забив 5 м'ячів і віддав 7 результативних передач.

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