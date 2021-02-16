ПСЖ може віддати понад 70 мільйонів за зірку Атлетіко
Півзахисник мадридського Атлетіко Маркос Льоренте потрапив до сфери зацікавлень французького Парі Сен-Жермен.
Французький гранд готовий віддати за хавбека майже 80 млн євро, стверджує El Chiringuito.
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Льоренте після переходу з Реала розкрився на Ванда Метрополітано та став одним із лідерів команди Сімеоне. Менеджмент ПСЖ впевнений, що іспанець ідеально впишеться у стиль Маурісіо Почеттіно. У контракті Льоренте з "матрацниками" є клаусула в розмірі 125 млн євро. Парижани натомість хотіли б сторгуватися бодай за 79 млн.
У нинішньому сезоні Маркос Льоренте провів 27 матчів у всіх турнірах, у яких забив 8 м'ячів і віддав 8 результативних передач.
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