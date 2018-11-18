Хамес Родрігес вибув до кінця року

Стало відомо, на який термін вибув хавбек Баварії Хамес Родрігес, який отримав травму.

Очікується, що хавбек Баварії Хамес Родрігес через травму коліна не зможе вийти на поле до кінця року, повідомляє Marca. Наразі хавбек відновлюється у Мадриді.

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Зауважимо, що 12 листопада колумбієць на тренуванні пошкодив лівий колінний суглоб. Раніше повідомлялось, що лікування та реабілітація розпочнеться лише через 10 днів, до того часу коліно Хамеса повинно відпочити.

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Нагадаємо, що у Баварії великі проблеми з лазаретом. Травмовані вінгери Кінгслі Коман і Ар'єн Роббен, продовжують відновлення центральні півзахисники Тьяго Алькантара та Корентен Толіссо.