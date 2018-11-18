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Хамес Родрігес вибув до кінця року

17 листопада 23:27 97 Читать на русском
Хамес Родрігес вибув до кінця року
Хамес Родрігес / фото: ФК Баварія

Стало відомо, на який термін вибув хавбек Баварії Хамес Родрігес, який отримав травму.

Очікується, що хавбек Баварії Хамес Родрігес через травму коліна не зможе вийти на поле до кінця року, повідомляє Marca. Наразі хавбек відновлюється у Мадриді.

Баварія продовжує втрачати важливих гравців – Хамес Родрігес травмував коліно

Зауважимо, що 12 листопада колумбієць на тренуванні пошкодив лівий колінний суглоб. Раніше повідомлялось, що лікування та реабілітація розпочнеться лише через 10 днів, до того часу коліно Хамеса повинно відпочити.

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Нагадаємо, що у Баварії великі проблеми з лазаретом. Травмовані вінгери Кінгслі Коман і Ар'єн Роббен, продовжують відновлення центральні півзахисники Тьяго Алькантара та Корентен Толіссо.

Теги
Німеччина Хамес Родрігес Хамес Родрігес Баварія Баварія
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