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Баварія не збирається викупати Хамеса, – Bild

23:08 122 Читать на русском
Баварія не збирається викупати Хамеса, – Bild
Хамес Родрігес / соцмережі

Півзахисник Баварії Хамес Родрігес повернеться влітку 2019 року в мадридський Реал.

Мюнхенська Баварія не планує витрачати гроші на Хамеса Родрігеса, повідомляє Bild. На Альянц-Арені прагнуть інвестувати кошти в іншому напрямку.

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Колумбійський хавбек виступає в Мюнхені на правах дворічної оренди у мадридського Реала з опцією викупу. Зараз гравець проводить другий сезон.

Баварія після 11 турів Бундесліги відстає від Борусії Д вже на 7 очок, програвши очну зустріч у Дортмунді.

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