Баварія не збирається викупати Хамеса, – Bild

Півзахисник Баварії Хамес Родрігес повернеться влітку 2019 року в мадридський Реал.

Мюнхенська Баварія не планує витрачати гроші на Хамеса Родрігеса, повідомляє Bild. На Альянц-Арені прагнуть інвестувати кошти в іншому напрямку.

Баварія продовжує втрачати важливих гравців – Хамес Родрігес травмував коліно

Колумбійський хавбек виступає в Мюнхені на правах дворічної оренди у мадридського Реала з опцією викупу. Зараз гравець проводить другий сезон.

Баварія після 11 турів Бундесліги відстає від Борусії Д вже на 7 очок, програвши очну зустріч у Дортмунді.

Грандіозні плани Баварії на літо розкриті – 200 млн євро, купівля зірок Бундесліги та туманне майбутнє ветеранів