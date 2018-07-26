toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНА U-19 - ПОРТУГАЛІЯ U-19 МАРІУПОЛЬ - ЮРГОРДЕН ТРАНСФЕРИ

Хамес отримав серйозний штраф за ухиляння від сплати податків

14:04 483 Читать на русском
Хамес отримав серйозний штраф за ухиляння від сплати податків
Хамес Родрігес / Фото ФК Баварія

Півзахисник Баварії Хамес Родрігес істотно поповнить казну Іспанії.

Колишній півзахисник Реала Хамес Родрігес повинен заплатити 11,65 млн євро Іспанії за ухилення від сплати податків, повідомляє Marca.

Румменігге: Хамес залишиться в Баварії

За інформацією видання, колумбієць не платив податки з прибутку від своїх іміджевих прав під час виступів у мадридському клубі, куди він перейшов в липні 2014 року з Монако.

Раніше з такою ж проблемою зіткнувся колишній одноклубник Хамеса – Кріштану Роналду. Португалець визнав свою провину і зобов'язався виплатити 18,8 млн євро штрафу.

Тухель ризикує серйозно розлютити Неймара – наставник ПСЖ ввів нові цікаві правила

Теги
Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Хамес Родрігес Хамес Родрігес Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • ФФУ готує дискваліфікацію десятків людей, – журналіст
    Україна — 13:001110 ФФУ готує дискваліфікацію десятків людей, – журналіст
4
год
:
27
хв
РБ Лейпциг
19:30
Гекен
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук