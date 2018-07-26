Хамес отримав серйозний штраф за ухиляння від сплати податків

Півзахисник Баварії Хамес Родрігес істотно поповнить казну Іспанії.

Колишній півзахисник Реала Хамес Родрігес повинен заплатити 11,65 млн євро Іспанії за ухилення від сплати податків, повідомляє Marca.

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За інформацією видання, колумбієць не платив податки з прибутку від своїх іміджевих прав під час виступів у мадридському клубі, куди він перейшов в липні 2014 року з Монако.

Раніше з такою ж проблемою зіткнувся колишній одноклубник Хамеса – Кріштану Роналду. Португалець визнав свою провину і зобов'язався виплатити 18,8 млн євро штрафу.

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