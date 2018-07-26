Хамес получил серьезный штраф за уклонение от уплаты налогов

Украина — 13:53 180
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Десна – Шахтер: канал "Футбол 1" сделал новый видеообзор матча, добавив туда скандальный эпизод с незасчитанным голом
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Вернидуб – лучший тренер 1-го тура УПЛУкраина — 13:24 35
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ФФУ готовит дисквалификацию десятков людей, – журналистУкраина — 13:00 209
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Зинченко против Ливерпуля: комплименты и высокие оценки от английских СМИ и видео всех действий украинцаТоварищеские матчи — 12:28 480
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Украина в 1/2 Евро-2018 U-19: соперник не забивает с метра, но у него есть исторический чемпион и партнер ЯрмоленкоСборная Украины — 11:58 381
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