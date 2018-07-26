Хамес получил серьезный штраф за уклонение от уплаты налогов

Полузащитник Баварии Родригес существенно пополнит казну Испании.

Бывший полузащитник Реала Хамес Родригес должен заплатить 11,65 млн евро Испании за уклонение от уплаты налогов, сообщает Marca.

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По информации издания, колумбиец не платил налоги с прибыли от своих имиджевых прав во время выступлений в мадридском клубе, куда он перешел в июля 2014 года из Монако.

Ранее с такой же проблемой столкнулся бывший одноклубник Хамеса – Криштану Роналду. Португалец признал свою вину и обязался выплатить 18,8 млн евро штрафа.

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