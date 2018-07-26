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Хамес получил серьезный штраф за уклонение от уплаты налогов

14:04 51 Читати українською
Хамес получил серьезный штраф за уклонение от уплаты налогов
Хамес Родригес / Фото ФК Бавария

Полузащитник Баварии Родригес существенно пополнит казну Испании.

Бывший полузащитник Реала Хамес Родригес должен заплатить 11,65 млн евро Испании за уклонение от уплаты налогов, сообщает Marca.

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По информации издания, колумбиец не платил налоги с прибыли от своих имиджевых прав во время выступлений в мадридском клубе, куда он перешел в июля 2014 года из Монако.

Ранее с такой же проблемой столкнулся бывший одноклубник Хамеса – Криштану Роналду. Португалец признал свою вину и обязался выплатить 18,8 млн евро штрафа.

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Теги
Криштиану Роналду Криштиану Роналду Хамес Родригес Хамес Родригес Реал Мадрид Реал Мадрид Испания
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