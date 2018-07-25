Тухель ризикує серйозно розлютити Неймара – наставник ПСЖ ввів нові цікаві правила

Головний тренер Парі Сен-Жермен Томас Тухель вводить свої порядки. Німецький тренер зробив низку заборон, що може дуже не сподобатись Неймару і компанії.

З чого почати тренерську роботу в Парижі? Тухель вчинив оригінально. Екс-наставник Борусії Дортмунд пішов у народ, аби потоваришувати з власниками нічних клубів і ресторанів столиці Франції. Не заради себе. Просто 44-річний фахівець абсолютно заборонив гравцям ПСЖ 3 речі: харчуватись у фаст-фудах, пити газовані напої та відриватись на нічних вечірках.

Тухель вперше розповів про роль Неймара у ПСЖ та прокоментував трансфери команди

Тренер, якого Неймар донедавна навіть не знав, посягнув на святе, інформує France Football. Бразилець давно відомий своєю любов'ю до дискотек і заходів, які виходять за межі традиційного уявлення про режим професійного спортсмена. Відтепер Ней, Мбаппе та інші зірки ПСЖ змушені забути про нічні виходи в місто. Якщо вони порушать заборону, Тухель відразу про це дізнається завдяки своїм інформаторам у престижних закладах Парижа.

Крім того, Томас наказав обмежити споживанння макаронів у раціоні своїх підопічних та забути про солодощі. Як повідомляють, німецький тренер уже відвідав такі ресторани, як Cesar і Volver, де полюбляли харчуватись найкращий молодий гравець ЧС-2018 Кіліан Мбаппе, а також бразильці Дані Алвес і Маркіньйос.

Екс-захисник Барселони зараз відновлюється від травми коліна, через яку вже не зіграє у 2018 році. У Тухеля є свій рецепт кращої реабілітації: 35-річний Алвес повинен дотримуватись строгої дієти, розробленої фахівцем. Новий керманич намагається поєднувати статус "великого тата" із суворим босом.

Запроваджені правила є дуже суворими і правильними. При Емері гравці часто дозволяли собі зайвого. Однак питання в тому, як це сприйме головний по вечірках у ПСЖ. Неймар жити не може без веселощів, йому завжди дозволялось більше. ніж іншим, і подібна німецька дисципліна може спровокувати чималий конфлікт. Як показувала історія, власники французького гранда завжди ставали на бік бразильця, а не тренера. Фанати також не у захваті від надто строгих табу і подекуди називають тренера "ботаном, який тільки зіпсує атмосферу в колективі.

Утім сама ідея пильнувати за тихим вечірнім відпочинком своїх гравців не нова. Сер Алекс Фергюсон під час роботи головним тренером Манчестер Юнайтед також ходив по закладах, аби їхні власники доповідали про порушення режиму зіркових "червоних дияволів". Хосеп Гвардіола в Манчестер Сіті також строго обмежує футболістів у тому, що вони можуть чи не можуть їсти.

Цікаво, що в дечому німець, навпаки, пішов на зустріч бразильській діаспорі та тому ж Кавані. Тухель збільшив на цілий тиждень відпустку гравців, які вилетіли в 1/4 фіналу Чемпіонату світу 2018. Канікули і так були немаленькими (20 днів), але наставник вирішив, що їм потрібно дуже добре відпочити перед сезоном, в якому ціль може бути тільки одна – тріумф у Лізі чемпіонів 2019. Відзначимо, що Неймар, Сілва, Маркіньйос і Кавані навряд чи зіграють у матчі за Суперкубок Франції 4 серпня, хоча й повернуться у клуб 1-го числа.

Тухель вважає недоторканними лише 4-х футболістів ПСЖ